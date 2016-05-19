تعرف على أسباب جفاف الفم وطرق العلاج



>أسباب جفاف الفم

يحتوى الفم على إفرازات تنتج بفعل الغدد اللعابية، تعمل على ترطيب الأنسجة الداخلية للفم، كما تعمل على سهولة المضغ والبلع وسهولة النطق، وبالتالى فإن نقص هذه الإفرازات يؤدى إلى خلل بعض أو معظم هذه الوظائف، وهناك بعض الأسباب التى تؤدى إلى نقص الإفرازات اللعابية، وبالتالى تؤدى إلى جفاف الفم.>وفى هذا السياق ذكر الدكتور ضياء الشاهد - أخصائى تجميل الأسنان وجراحة الفم - بعض حالات الجفاف العام التى تحدث بسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم أو الحمى وحالات الإسهال الشديد والقىء المتكرر.

وهناك أيضا الانسدادات الأنفية الناتجة عن وجود لحمية الأنف أو اعوجاج الحاجز الأنفى الذى يتسبب فى منع التنفس عن طريق الأنف، والإبقاء على الفم فقط كمصدر للتنفس، مما يتسبب فى تثبيط عمل الغدد اللعابية، وبالتالى يصبح الفم جافا من هذه الإفرازات.

وأضاف الدكتور ضياء أن نقص فيتامين (أ) يؤدى إلى خلل تركيبى داخل تكوين الغدد اللعابية، مما يؤثر على وظيفتها وتقليل إفرازتها، كما أن الأشخاص ذوى الأعمار المتقدمة يواجهون مشكلة نقص إفرازات الغدد اللعابية بسبب مرض السكرى، أو عند استخدام أطقم الأسنان فى الأيام الأولى من استخدامها.

وذكر أخصائى التجميل أن الحالات التى تتعرض للعلاج الإشعاعى تعانى أيضا من نقص إفرازات الغدد اللعابية بسبب تأثير الإشعاع على وظائف الجسم المختلفة. ويصاحب هذا الجفاف الفموى أعراض، منها التهاب وتشقق أنسجة الفم والشفاة، وعدم القدرة على بلع الطعام، وزيادة معدل تسوس الأسنان.

طرق علاج جفاف الفم

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>أما عن العلاج فيقول د. ضياء: "فى البداية يجب إزالة الأسباب المؤدية إلى نقص هذه الإفرازات، وقد يمكن علاج بعض الحالات بشرب السوائل بشكل متكرر، أو باستخدام أنواع معينة من غسول الفم، أو استخدام الملطفات الموضعية كالجلسرين، كما أن هناك بعض العقاقير التى تعمل على زيادة الإفرازات اللعابية".