أخبار ليبيا..داعش يكشف عن منفذى العمليات الانتحارية شرق مدينة مصراته

كشف تنظيم "داعش" فى ليبيا عن منفذى العمليات الانتحارية فى بويرات الحصون وطريق النهر بمنطقة الوشكة شرق مدينة مصراته.

ونشر التنظيم- عبر موقع التواصل الاجتماع "تويتر" اليوم- منشورا جاء فيه أن الاستشهادى أبو عبد الله السودانى استهدف بشاحنة مفخخة على طريق النهر بين بنى وليد وسرت، بينما استهدف الاستشهادى أبو عبد الله المهاجر تجمعا للمرتدين غرب بويرات الحسون".

وكان رئيس المركز الإعلامى أحمد هدية المكلف من غرفة العمليات العسكرية فى المنطقة بين مصراتة وسرت، التى شكلها المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى، قد صرح فى وقت سابق من ليل الأربعاء سقوط 28 قتيلا وجرح 30 آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة فى منطقة الوشكة شرق مصراته، بينما أعلن المركز الإعلامى لعملية «البنيان المرصوص» أن عدد القتلى ارتفع إلى 32 مسلحا وجرح 50 آخرين.

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