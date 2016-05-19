اخبار ليبيا .. العثور على 5 جثامين لعناصر من "داعش" شرق مصراتة الليبية

عثرت سرية الهندسة العسكرية التابعة للجيش الليبى على 5 جثامين لعناصر تنظيم «داعش» ببلدة أبوقرين شرق مدينة مصراته.

وقال الناطق الرسمى باسم عمليات البنيان المرصوص العميد محمد الغصرى، فى تصريح صحفى اليوم، إن أفراد سرية الهندسة العسكرية وعند قيامهم بتمشيط بلدة أبوقرين عثر على 5 قتلى لـ«داعش» منذ أمس ملقاة بإحدى أزقة بلدة أبوقرين ومعهم بطاقاتهم ومبلغ مالى 1000 دينار لكل منهم».

وكان رئيس المركز الإعلامي، أحمد هدية، المكلف من غرفة العمليات العسكرية فى المنطقة بين مصراتة وسرت، التى شكلها المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى قد صرح فى وقت سابق من ليل الأربعاء سقوط 28 قتيلاً وجرح 30 آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة مساء أمس الأربعاء فى منطقة الوشكة شرق مصراتة.

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