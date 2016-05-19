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ضبط متهم بارتكاب 15 واقعة إرهابية فى القليوبية

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ضبط متهم بارتكاب 15 واقعة إرهابية فى القليوبية ضبط متهم بارتكاب 15 واقعة إرهابية فى القليوبية
تمكنت أجهزة الأمن الوطنى بالقليوبية، من ضبط صاحب فرن متهم بارتكاب 15واقعة إرهابية، بينهم سطو مسلح على مكتبى بريد وإشعال النيران فى أبراج كهرباء وواقعتى سرقة سيارتين بالإكراه، وإطلاق وإصابة قوات أمنية ومواطنين بمحافظة القليوبية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية بالواقعة، ودلت تحريات المباحث إلى أن ضباط إدارة الأمن الوطنى بالقليوبية وضباط إدارة البحث الجنائى تمكنوا من ضبط "يوسف .م.س" 41 سنة صاحب فرن بلدى ومقيم بمنطقة العكرشة – أبو زعبل دائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، بمواجهته اعترف بضلوعه فى ارتكاب 15 واقعة إرهابية.


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