مصرع سائق و4 أطفال إثر انقلاب سيارة بترعة فى الشرقية

لقى سائق و4 أطفال، من عائلة واحدة، مصرعهم اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة كانوا يستقلونها فى ترعة بمركز أبوكبير بالشرقية، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من الرائد محمد فاضل رئيس مباحث أبوكبير، ببلاغ من مستشفى أبو كبير المركزى، يفيد بوصول "وليد إبراهيم محمود" 35 سنة، سائق، و"أحمد عماد الشبراوى" 6 سنوات، و"نانسى محمد عبد المعبود" 15 سنة طالبة، و"عبد الرحمن محمد عبد المعبود" وشقيقها "عبد الرحمن" 7 سنوات، و"نورا السيد الشبراوى" 10 سنوات، جميعهم مقيمون منشأة صدقى دائرة المركز، جثث هامدة.

وتبين من التحريات أثناء قيادة الأول للسيارة رقم 2816 ر م ج مصر (بك أب) بطريق أبو كبير كفر صقر، وأمام قرية منشأة صدقى، لحضور حفل زفاف، انتابته غيبوبة سكر، فاختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انقلاب السيارة بمياه ترعة الصادى.

انتقلت قوات الإنقاذ النهرى، وتم انتشال الجثث، والسيارة، كما ورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وتم التحفظ على السيارة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

- مصرع أخطر مسجل بالشرقية فى تبادل إطلاق النيران مع الشرطة