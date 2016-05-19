إنشاء نادى لأطباء بورسعيد بنظام الشراكة

أكد الدكتور حسن الإسناوى، الوكيل العلاجى بمديرية الشئون الصحية، ونقيب النقابة الفرعية للأطباء ببورسعيد، بأنه جار العمل لإنشاء "نادى" للأطباء بأرض النوادى غرب بورسعيد بنظام الشراكة، مع إحدى الشركات الاستثمارية التى تتولى عملية البناء والتشييد.

وقال الإسناوى، إن النادى يشتمل على قاعة اجتماعات كبرى، وأخرى للأفراح، وحمام لسباحة للأطفال والكبار، وملاعب اسكواش، ومكتبة علمية تضم أمهات الكتب والأبحاث العلمية للأطباء.

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