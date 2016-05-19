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«مصر للطيران» تنفي اختفاء الطائرة المفقودة بسبب «عطل فني»

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«مصر للطيران» تنفي اختفاء الطائرة المفقودة بسبب «عطل فني» «مصر للطيران» تنفي اختفاء الطائرة المفقودة بسبب «عطل فني»

للطيران – أرشيفية

نفت شركة مصر للطيران، في بيان لها منذ قليل، ما تم تداوله حول أسباب اختفاء الطائرة المصرية القادمة من باريس إلى القاهرة صباح اليوم.

وقالت الشركة في بيانها: “تنفي مصرللطيران جميع البيانات والمعلومات المغلوطة التي تم تداولها منذ الصباح الباكر عن أسباب اختفاء الطائرة المصرية القادمة من باريس والتي أرجعها البعض إلى أسباب فنية”.

 

وأكدت الشركة في بيانها، أنه لم يتم التوصل حتي الأن إلى أسباب اختفاء الطائرة ونرجو عدم التكهن بموقفها الحالي وسوف نوافيكم بتطورات الموقف اولا بأول ، وتهيب مصرللطيران وسائل الإعلام ضرورة استقصاء المعلومات من المركز الإعلامي لمصرللطيران فقط من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن الشركة.

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