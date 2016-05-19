القوات المسلحة تنفي تلقي أي رسائل استغاثة من الطائرة المصرية المفقودة

نفى المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، تلقي القوات المسلحة المصرية، لأي رسائل استغاثة، من الطائرة المفقودة.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، في بيان له منذ قليل، أنه فى إطار ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن حادث إختفاء الطائرة المصرية، تؤكد القوات المسلحة على عدم إستقبال أى رسائل إستغاثة من الطائرة المفقودة.

يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا طارئًا لمجلس الأمن القومي المصري، وذلك لمتابعة اختفاء الطائرة المصرية القادمة من باريس إلى القاهرة.

وأجرى الرئيس اتصالًا هاتفيًا صباح اليوم، مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، لمتابعة اختفاء الطائرة والتعاون المشترك بين البلدين