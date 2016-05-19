المرصد: قوات حكومية سورية وحلفاؤها يسيطرون على بلدة قرب دمشق

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن قوات الحكومة السورية وحلفاءها وبينهم مقاتلون من حزب الله اللبنانى انتزعوا السيطرة على بلدة استراتيجية جنوب شرقى دمشق من مقاتلى المعارضة اليوم الخميس.

وأضاف المرصد ومقره بريطانيا أن قتالا شرسا اندلع فى هجوم شنته قوات الحكومة وجرى طرد مقاتلى المعارضة من بلدة دير السفير على مشارف الغوطة الشرقية بدمشق

>