عاجل.. مصر للطيران: استقبال رسالة استغاثة من الطائرة الساعة 04:26

صرح مصدر مسئول بمصر للطيران، أنه قد تم الإبلاغ عن طريق البحث والإنقاذ التابع للقوات المسلحة باستقبال رسالة استغاثة من أجهزة الطوارئ بالطائرة الساعة 04:26 محلى بتوقيت القاهرة فجر اليوم وجارى البحث.

هذا وقد قامت القوات المسلحة المصرية بالدفع بعدد من الطائرات والوحدات البحرية لتكثيف عمليات البحث، كما قامت اليونان بالدفع بطائرة للبحث أيضاً بالتنسيق مع الجانب المصري.

كانت شركة مصر للطيران، قد أعلنت اختفاء طائرتها القادمة من باريس والتي تحمل رقم MS804 من طراز إير باص A320، وعلى متنها 56 راكبا، و10 من طاقمها.

- "مصر للطيران": طفل ورضيعين على متن الطائرة MS804 المختفية.. وعدد ساعات طيران قائدها 6275 ساعة والطيار المساعد 2766 ساعة.. والشركة توفر أرقام مجانية للتواصل مع أهالى الركاب.. وتؤكد: البحث لازال جارياً

- لأول مرة.. ننشر موقع اختفاء الطائرة إيرباص 320A التابعة لـ"مصر للطيران"

- توافد أهالى ركاب طائرة "مصر للطيران" MS804المفقودة على مطار القاهرة

- عاجل..طائرات إنقاذ مصرية ويونانية للبحث عن طائرة "مصر للطيران" المفقودة

- لحظة بلحظة.. اختفاء طائرة "مصر للطيران" القادمة من باريس إلى القاهرة

- عاجل..غرفة عمليات بوزارة الطيران لمتابعة اختفاء الطائرةMS804

- عاجل..اختفاء طائرة مصر للطيران القادمة من باريس للقاهرة من شاشات الرادار

- عاجل.. مصر للطيران: طائرات الإنقاذ وصلت لمكان اختفاء الطائرة ونرجح سقوطها

>

>- لأول مرة.. ننشر أسماء طاقم طائرة مصر للطيران المفقودة رحلة MS804

>

>- أبرز 6 حوادث لطائرات مصر للطيران.. آخرها اختفاء الرحلةMS804 بعد دخولها المجال الجوى المصرى .. واختطاف الرحلة رقم MS181 وإجبارها على الهبوط فى قبرص.. وتحطم الرحلة رقم 990 عام 1999 ومصرع 217 راكب

>

>- بالصور..تعرف على مواصفات طائرة إيرباص A320 المفقودة

>

>- مصدر: الطائرة المفقودة اختفت عند نقطة"كومبى" بعد 10 دقائق من أخر اتصال

>

>- اختفاء طائرة "مصر للطيران" القادمة من باريس إلى القاهرة ..الرحلة على متنها 59 راكبا و10 من طاقمها..آخر رصد لها على الرادار بعد دخولها المجال الجوى المصرى بـ10 أميال..وطائرات مصرية ويونانية تخرج للبحث

>

>- عاجل..طائرات إنقاذ مصرية ويونانية للبحث عن طائرة "مصر للطيران" المفقودة

>