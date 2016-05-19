أخبار عاجلة

القبض على فتاة تضاجع 50 رجلاً يوميًا مقابل 50 جنيهاً «صور» -
تعيين جورستش عضوًا في المحكمة العليا الأمريكية بعد معركة شرسة -
ضياء رشوان يدعو إلى العمل بسياسة أعمق لمواجهة ظاهرة الإرهاب -
إخلاء سبيل صفوت عبد الغني وعلاء أبو النصر في قضية تحالف دعم الشرعية -
جامعة أسوان تفتتح معمل اختبارات مواد البناء -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة المرقسية يزيدنا إصرارًا على استئصال الإرهاب -
16 فنانًا خرجوا عن النص.. أحدهم طلب «الزواج» وآخر «دخل السجن» -
نفق وأشباح.. 5 تسريبات حول برنامج رامز جلال الجديد -
4 أخطاء فادحة يومية تؤذي صحتك التناسلية.. الأخيرة «كارثة» -
شاهد.. بعد النفخ والحقن صورة صادمة لأحمد عز لم يتعرف عليه الجمهور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

لأول مرة.. صور أفراد طاقم طائرة مصر للطيران المفقودة إيرباص320A

Google+ Print
لأول مرة.. صور أفراد طاقم طائرة مصر للطيران المفقودة إيرباص320A لأول مرة.. صور أفراد طاقم طائرة مصر للطيران المفقودة إيرباص320A

كتبت سارة صلاح


>
>

تعليقات (5)

1

الله يرحمهم

بواسطة: مواطن مصري

بتاريخ: الخميس، 19 مايو 2016 08:36 ص

2

الاضراب هو السبب :)

بواسطة: ابو جهل المصري

بتاريخ: الخميس، 19 مايو 2016 08:38 ص

تخيل لو الطيارين لم يكونوا قاموا بعمل اضرابهم لكان من المستحيل ان يقع هذا الحادث طبقا لنظرية تأثير الفراشة ، الطيارين قاموا بعمل اضراب وتاخير في الوقت ، المسافرين بعد ان انتهى الاضراب شعروا بالامان و سافروا على الرحلة فحدث الحادث ، لو كان الطيارين لم يعملوا الاضراب بسبب جشعهم لكان اصلا موعد الرحلة تغير او عالاقل كان قام بها طيار اخر اكثر احترافا ، المهم انة طبقا لنظرية تأثير الفراشة كان مستحيل ان يحدث هذا الحادث :)

3

!!

بواسطة: سالم

بتاريخ: الخميس، 19 مايو 2016 08:46 ص

هل هذا ماتم تعليمكم اياه في الجامعات والكليات؟؟ اين احترام ذوي المفقودين؟؟ اين اخلاقيات الاعلام يامحترمين؟؟

4

اين؟؟

بواسطة: سالم

بتاريخ: الخميس، 19 مايو 2016 08:48 ص

اين اخلاقيات الاعلام يامحترمين؟!!

5

هناك احتمال كبير عمل ارهابى لافساد العلاقة مع فرتسا

بواسطة: taha

بتاريخ: الخميس، 19 مايو 2016 08:59 ص

لو تتبعنا الاحداث نجد ان هناك تنظيم مدرب ومخطط لاستهداف وضرب علاقاتها مع كل الدول التى ترتبط معها بعلاقات طيبة كايطاليا وروسيا وان لااشك ان تنظيم الاخوان الارهابى الاجرامى لة صلة كبيرة بكل تلك الاحداث لتركيع الوطن واستنزافة يجب ان نكون جميعا يدا واحدة خلف الرئيس السيسى ندعمة ونقف بجانبة ضد قوى الشر

لا يوجد المزيد من البيانات.

'); } }); } catch (e) { } } return false; });

>


>
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل

ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟

ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟

ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى

ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى

ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش

ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش