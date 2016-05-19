لأول مرة.. صور أفراد طاقم طائرة مصر للطيران المفقودة إيرباص320A

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تعليقات (5)
2
الاضراب هو السبب :)
بواسطة: ابو جهل المصريبتاريخ: الخميس، 19 مايو 2016 08:38 ص
تخيل لو الطيارين لم يكونوا قاموا بعمل اضرابهم لكان من المستحيل ان يقع هذا الحادث طبقا لنظرية تأثير الفراشة ، الطيارين قاموا بعمل اضراب وتاخير في الوقت ، المسافرين بعد ان انتهى الاضراب شعروا بالامان و سافروا على الرحلة فحدث الحادث ، لو كان الطيارين لم يعملوا الاضراب بسبب جشعهم لكان اصلا موعد الرحلة تغير او عالاقل كان قام بها طيار اخر اكثر احترافا ، المهم انة طبقا لنظرية تأثير الفراشة كان مستحيل ان يحدث هذا الحادث :)
3
!!
بواسطة: سالمبتاريخ: الخميس، 19 مايو 2016 08:46 ص
هل هذا ماتم تعليمكم اياه في الجامعات والكليات؟؟ اين احترام ذوي المفقودين؟؟ اين اخلاقيات الاعلام يامحترمين؟؟
4
اين؟؟
بواسطة: سالمبتاريخ: الخميس، 19 مايو 2016 08:48 ص
اين اخلاقيات الاعلام يامحترمين؟!!
5
هناك احتمال كبير عمل ارهابى لافساد العلاقة مع فرتسا
بواسطة: tahaبتاريخ: الخميس، 19 مايو 2016 08:59 ص
لو تتبعنا الاحداث نجد ان هناك تنظيم مدرب ومخطط لاستهداف مصر وضرب علاقاتها مع كل الدول التى ترتبط معها بعلاقات طيبة كايطاليا وروسيا وان لااشك ان تنظيم الاخوان الارهابى الاجرامى لة صلة كبيرة بكل تلك الاحداث لتركيع الوطن واستنزافة يجب ان نكون جميعا يدا واحدة خلف الرئيس السيسى ندعمة ونقف بجانبة ضد قوى الشر
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1
الله يرحمهم
بواسطة: مواطن مصريبتاريخ: الخميس، 19 مايو 2016 08:36 ص