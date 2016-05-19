بالصور والأسماء.. طاقم الطائرة المصرية المفقودة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لطاقم الطائرة المصرية التي اختفت خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة.

وطاقم الطائرة بحسب ما نشره المضيفون كالآتي: محمد سعيد على على شقير ( قائد الطائرة) محمد أحمد ممدوح أحمد عاصم ( الطيار المساعد).

وطاقم الضيافة: ميرفت زكريا زكى محمد، عاطف لطفى عبد اللطيف أمين، سمر عزالدين صفوت يوسف هيثم مصطفى عبد الحميد العزيزي، يارا هانى فرج توفيق، وطاقم أمن الطائرة: محمود أحمد عبد الرازق عبد الكريم، أحمد محمد مجدى أحمد، محمد عبد المنعم الغنيمى الكيالي.

وصرح مصدر مسئول بمصر للطيران، أنه قد تم الإبلاغ عن طريق البحث والإنقاذ التابع للقوات المسلحة باستقبال رسالة استغاثة من أجهزة الطوارئ بالطائرة الساعة 04:26 محلى بتوقيت القاهرة فجر اليوم وجارى البحث.

هذا وقد قامت القوات المسلحة المصرية بالدفع بعدد من الطائرات والوحدات البحرية لتكثيف عمليات البحث، كما قامت اليونان بالدفع بطائرة للبحث أيضاً بالتنسيق مع الجانب المصري. كانت شركة مصر للطيران، قد أعلنت اختفاء طائرتها القادمة من باريس والتي تحمل رقم MS804 من طراز إير باص A320، وعلى متنها 56 راكبا، و10 من طاقمها.