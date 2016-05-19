السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الفرنسي لمتابعة تطورات اختفاء الطائرة المصرية القادمة من باريس

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا صباح اليوم الخميس، مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند لبحث التعاون المشترك حول أزمة اختفاء الطائرة المصرية المتوجهة من باريس للقاهرة والتي اختفت بعد دخول المجال الجوي المصري.

وصرح مصدر مسئول بمصر للطيران، أنه قد تم الإبلاغ عن طريق البحث والإنقاذ التابع للقوات المسلحة باستقبال رسالة استغاثة من أجهزة الطوارئ بالطائرة الساعة 04:26 محلى بتوقيت القاهرة فجر اليوم وجارى البحث.

هذا وقد قامت القوات المسلحة المصرية بالدفع بعدد من الطائرات والوحدات البحرية لتكثيف عمليات البحث، كما قامت اليونان بالدفع بطائرة للبحث أيضاً بالتنسيق مع الجانب المصري. كانت شركة مصر للطيران، قد أعلنت اختفاء طائرتها القادمة من باريس والتي تحمل رقم MS804 من طراز إير باص A320، وعلى متنها 56 راكبا، و10 من طاقمها.