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قوات موالية لحكومة الوفاق الليبية "تحرر" أبو قرين من داعش

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قوات موالية لحكومة الوفاق الليبية "تحرر" أبو قرين من داعش قوات موالية لحكومة الوفاق الليبية "تحرر" أبو قرين من داعش
قال مسؤولون، إن قوات موالية لحكومة الوفاق الوطنى فى ليبيا طردت مقاتلى تنظيم داعش، باتجاه معقلهم فى سرت أمس الأربعاء لكنها فقدت أكثر من 30 رجلا بينهم سبعة قتلوا فى تفجير سيارة.

وفى بيان بثه التلفزيون من شوارع مدينة أبو قرين قال محمد الغصرى المتحدث باسم غرفة عمليات أنشأتها حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة إن القوات "حررت" المدينة وقريتين مجاورتين بعد معارك شرسة.

وتعول القوى الغربية على الجديدة لتوحيد الفصائل السياسية والمسلحة فى ليبيا للتصدى داعش، ووصلت الحكومة إلى طرابلس فى أواخر مارس الماضى ولا تزال تحاول بسط سلطتها.

وسيطر تنظيم داعش،على سرت العام الماضى وأقام أهم قاعدة له خارج سوريا والعراق فى المدينة الليبية الساحلية. لكنه يواجه صعوبات فى الاحتفاظ بأراض فى أماكن أخرى من ليبيا.

واجتاح مقاتلو التنظيم مدينة أبو قرين وعدة قرى بعد سلسلة من الهجمات الانتحارية على نقاط تفتيش فى المنطقة فى الخامس من مايو.
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مصر 365

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