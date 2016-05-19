علاجات دوالى الخصية.. أبرزها المجهر الجراحى

علاج دوالى الخصية قد لا يكون أمرا ضروريا، ومع ذلك إذا كانت تسبب الألم وضمور الخصيتين أو العقم أو إذا كنت تفكر فى الإنجاب بمساعدة التقنيات الحديثة، يجب الخضوع لعلاجها.

وفى هذا السياق، كشف فريق من الخبراء والأطباء عبر الموقع الطبى الأمريكى “Mayoclinic”، أن الدوالى التى تصيب الحبل المنوى تتطور عادة فى مرحلة المراهقة، والرجال الذين يعانون منها لا يزالوا يمتلكون الحيوانات المنوية الكافية لتحقيق الحمل فى وقت لاحق من الحياة.

وأوضح الباحثون أن المؤشرات الواضحة لإصلاح دوالى الخصية فى سن المراهقة تشمل ضمور الخصيتين التدريجى، ألم أو نتائج غير طبيعية لتحليل السائل المنوى.

• علاج دوالى الخصية

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1. المجهر الجراحى

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>وأشار الباحثون إلى أن هناك نوعين من علاج دوالى الخصية، ويشمل:>وقد أدى التقدم فى إصلاح دوالى الخصية إلى الحد من مضاعفات ما بعد الجراحة، وذلك باستخدام المجهر الجراحى، والذى يمكن الجراح من رؤية المنطقة المعالجة بشكل أفضل أثناء الجراحة، عن طريق الموجات فوق الصوتية، ويساعده على توجيه الإجراء.

وأوضح الباحثون أن المريض يكون قادرا على العودة إلى الأنشطة العادية، بعد يومين من الجراحة، والألم من هذه الجراحة معتدل بشكل عام معتدل ولكن قد يستمر لعدة أيام أو أسابيع، ويصف الطبيب مسكنات للألم لفترة محدودة بعد الجراحة، مع عدم ممارسة الجنس لفترة من الزمن.

2. جراحة المناظير

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>هذه الجراحة تعتمد على شق صغير فى البطن، مع مرور أداة صغيرة لرؤية ولإصلاح دوالى الخصية، وهذا الإجراء يتطلب التخدير العام.

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