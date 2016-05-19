ضبط عاطلين سرقا سيارة نقل محملة بـ"طن" حديد فى الشروق بالقاهرة

تمكن النقيب مصطفى القلش معاون مباحث قسم شرطة الشروق، من ضبط كل من "ربيع ش أ" 30 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 1465 لسنة 2011م المرج " سرقة وسائل نقل "، و"أحمد م ع" 27 سنة، عاطل، أثناء استقلالهما السيارة رقم ا ف ب 541 نقل، ملك وقيادة الأول، والمحمل عليها كمية من حديد التسليح وزنت طن حديد.

وبمناقشتهما اعترفا بسرقة المضبوطات من داخل موقع دار مصر، وباستدعاء المسئول عن الموقع تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2350 لسنة 2016م جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى.

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