"العلاقات الخارجية" بالبرلمان: سرعة رد أمريكا على مبادرة السيسى تؤكد ريادة مصر

قال النائب طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بوزير الخارجية الأمريكى جون كيرى ، يعد رد فعل سريع من جانب واشنطن على مبادرة الرئيس بشأن القضية الفلسطينية، ويؤكد دور مصر المحورى والريادى فى المنطقة.

وأضاف وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن رد الفعل الأمريكى السريع على مبادرة السيسى يأتى لاستشعار أمريكا بالحراك الذى يحدث فى الشرق الأوسط، خاصة فى ظل استمرار الأزمتين الليبية والسورية، موضحا أن اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية جعل الإدارة الأمريكية تبحث عن إعادة بناء قاعدة الحلفاء ، فى ظل فشل خطتهم فى تقسيم الشرق الأوسط.

فى لقاء مع الرئيس..جون كيرى يرحب بدعوة السيسي لإحياء السلام ويصفه بـ"القائد"

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