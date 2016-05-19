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القوات المسلحة تدفع بقطع بحرية للإنقاذ والإغاثة للبحث عن الطائرة المفقودة

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القوات المسلحة تدفع بقطع بحرية للإنقاذ والإغاثة للبحث عن الطائرة المفقودة القوات المسلحة تدفع بقطع بحرية للإنقاذ والإغاثة للبحث عن الطائرة المفقودة
أكد العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى، أنه فى إطار متابعة القوات المسلحة لتطورات اختفاء الطائرة المصرية التابعة لخطوط للطيران جارى الآن البحث بواسطة طائرات البحث.

وقال المتحدث العسكرى، فى بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إنه تم الدفع بالقطع البحرية المخصصة لأعمال الإنقاذ والإغاثة للقوات المسلحة بالتعاون مع دولة اليونان بالبحث فى مكان اختفاء الطائرة .

كانت شركة مصر للطيران، قد أعلنت اختفاء طائرتها القادمة من باريس والتي تحمل رقم MS804 من طراز إير باص A 320، وعلى متنها 56 راكبا، و10 من طاقمها.


>- مصدر: المراقبة الجوية المصرية لم تتلقى أى استغاثة من الطائرة المفقودة

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-اختفاء طائرة "مصر للطيران" القادمة من باريس إلى القاهرة من شاشات الرادار
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