الأرصاد: طقس اليوم لطيف شمالا معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 30

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح شمالية غربية نشطة على جنوب البلاد مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة فى البحر الأحمر وخليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى المترين ونصف، والرياح السطحية فى البحر الأحمر شمالية غربية، والبحر المتوسط شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى والعظمى:

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبوسمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

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- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 19/5/2016 بجميع محافظات مصر

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