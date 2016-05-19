الأرصاد: طقس اليوم لطيف شمالا معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 30

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.إعلان - Ads إعلان - Ads
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كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح شمالية غربية نشطة على جنوب البلاد مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة فى البحر الأحمر وخليج السويس.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى المترين ونصف، والرياح السطحية فى البحر الأحمر شمالية غربية، والبحر المتوسط شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى والعظمى:
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القاهرة19 30
الإسكندرية20 25
مطروح18 25
بورسعيد21 25
دمياط21 25
بلطيم20 26
الإسماعيلية18 31
السويس19 30
العريش18 26
نخل16 28
طابا18 29
الطور21 30
مرسى علم24 33
الغردقة24 35
شرم الشيخ25 34
رفح17 25
كاترين15 27
سيوة19 31
المنيا19 31
الفيوم19 30
رأس سدر20 29
أبوسمبل26 41
وسط الدلتا18 29
أسيوط20 33
سوهاج21 34
الأقصر22 37
أسوان25 40
شلاتين24 35
حلايب26 33
الوادى الجديد21 35
قنا21 37
نويبع22 3
السلوم15 24 .
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