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وزير الدفاع الأمريكى يبحث مع نظيره القطرى القضايا الأمنية المشتركة

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وزير الدفاع الأمريكى يبحث مع نظيره القطرى القضايا الأمنية المشتركة وزير الدفاع الأمريكى يبحث مع نظيره القطرى القضايا الأمنية المشتركة
اجتمع وزير الدفاع الأمريكى أشتون كارتر مع وزير الدولة القطرى لشئون الدفاع خالد العطية.

وذكر بيان أصدرته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الاجتماع تناول عددا من القضايا المتعلقة بمصالح الأمن المشتركة بما فى ذلك سبل التصدى للجماعات الإرهابية مثل تنظيم "داعش"، كما تطرق إلى سبل تعزيز التعاون الأمنى بين البلدين فى عدة مجالات من بينها محاربة التطرف.

يذكر أن هذا هو أول اجتماع بين كارتر ووزير الدولة القطرى لشئون الدفاع.
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