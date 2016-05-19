السودان: عقوبات الأمم المتحدة أدت إلى شلل الخطوط الجوية السودانية

ذكرت صحيفة "سودان فيجين"، أمس الاربعاء، نقلا عن وزيرالنقل والمواصلات السودانى مكاوى محمد عوض، أن عقوبات الامم المتحدة أدت إلى شلل حركة الخطوط الجوية السودانية ومنعها من آداء دورها.

وأكد مكاوى، أن السودان لا يملك طائرة واحدة، وأن كل الطائرات التى تعمل فى الخطوط الجوية السودانية مستأجرة، مشيرا إلى أن مطار الخرطوم يستقبل يوميا حوالى 23 رحلة يوميا فقط وعلى الرغم من ذلك فقد نجحت شركة الخطوط الجوية السودانية عام 2015 فى تزويد الخزانة العامة للدولة بـ 59 مليون دولار عن طريق الطائرات المستأجرة.

وأضاف أن الإدارة السياسية هى الوحيدة القادرة على إحياء مؤسسا ت الدولة وتحسين أوضاعها .

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