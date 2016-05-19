جامعة كفر الشيخ: بدء الامتحانات السبت وفرض حالة الطوارئ للكنترولات

>أعلن الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، عن بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بمختلف كليات الجامعة البالغ وعددها 16 كلية ابتداء من السبت الموافق 21 من الشهر الحالى حتى نهاية يونيو القادم، جاء ذلك خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب برئاسة الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ أمس الأربعاء.

وأكد القمرى أن الجامعة انتهت من كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لامتحانات الفصل الدراسى الثانى والخاصة بوضع الجداول وأرقام الجلوس وتجهيز الكنترولات، مشيرا إلى أنه سيتم توفير كافة سبل الرعاية الطبية للطلاب أثناء الامتحانات.

وأضاف أن أعمال الكنترولات سوف تبدأ من اليوم الأول للامتحانات وأن التصحيح سيكون أولا بأول بالإضافة إلى فرض حالة الطوارئ بالكنترولات وسرعة رصد النتائج واستيعاب الطلبة ومراعاة ظروفهم النفسية ومنع الغش قبل حدوثه.

وقال إن التميز فى التعليم يحتاج إلى جهود كبيرة حتى نكون متميزين فى كل ما هو جديد للدراسات العليا، فلابد من النظر للمنظومة بالكامل وإمكانية تشكيل لجان وعمل مؤتمر لدمج البرامج المتشابهة واستحداث برامج جديدة تحتاج لها سوق العمل تتوافق مع المعايير العالمية واستدعاء خبراء من الخارج لإعادة هيكلة تلك البرامج والوصول بها من المعايير المحلية للعالمية، وأن الدولة فى حالة تحول وتطور للوصول للتميز فى التعليم سواء المرحلة قبل الجامعية أو الجامعية.

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