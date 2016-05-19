كوب اللبن مش فى أى وقت.. تعرف على أنسب الأوقات لشربه

كشف تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى"، أن شرب اللبن فى أوقات مختلفة خلال اليوم له تأثيرات مختلفة على الجسم، مضيفا أنه على الرغم من أن اللبن يحتل مكانة خاصة فى علم الطب البديل الهندى، لاحتوائه على خصائص غذائية عديدة منها الهضم بشكل سليم وتحقيق التوازن وتعزيز الطاقة فى الجسم، إلا أنه، حسب التقرير، وجد أن شرب اللبن فى الصباح يعد ثقيلا جدا فى الهضم، ويجعل الشخص كسولا جدا، أما بالنسبة لشرب كوب من اللبن فى المساء يعد جيدا خاصة لكبار السن، إذا كانوا يعانون من ظروف صحية معينة مثل حصوات الكلى، فإنه يخفف من آلامها، أما عند شرب اللبن فى الليل قبل النوم يعد أفضل وقتا له، لأنه يساعد على إزالة التوتر والتعب والحصول على ليلة نوم جيدة.

ووفقا للتقرير فاللبن غنى بالكالسيوم، ونظرا لانخفاض مستويات النشاط فى الليل فيمتص الجسم الكالسيوم بسهولة، كما أنه غنى بالمواد الغذائية الأساسية، وبالنسبة لتناول الحليب الدافئ فيساعد على النوم والشفاء من الإمساك، فى حين أن شرب اللبن البارد فى الليل أو الجمع بينه وبين مواد غذائية غير مناسبة مثل البطيخ أو الموز فمن الممكن أن يسبب مشاكل الهضم والسعال والحساسية.

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