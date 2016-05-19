تعرف على 3 وصفات طبيعية لعلاج عرق النسا

ذكر تقرير نشره الموقع الأمريكى ".top10" أن عرق النسا هو ألم ناتج عن التهاب أو ضغط على العصب الوركى، وعادة ما يؤثر على جزء واحد فقط من الجسم، والألم عادة ما يمتد من أسفل الظهر إلى الجزء الخلفى من الفخذ، وقد تكون أعراضه على شكل وخز أسفل الساق والشعور بحرقة قد تؤدى إلى صعوبة فى الوقوف أو الجلوس، وأيضا الشعور بتخدير وضعف فى أسفل الساقين المتضررين وحتى أصابع القدم.

وفى هذا الإطار يقدم التقرير بعض الوصفات المنزلية والطبيعية لعلاج عرق النسا، والتى تشمل الآتى:

1- عمل كمادات من الماء الساخن أو البارد على المنطقة المصابة:

2- شرب الكركم مرة أو مرتين فى اليوم:

3- التدليك:

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>استخدام الكمادات الساخنة أو الباردة يساعد على تخفيف ألم والتهاب عرق النسا، وتقلل من توتر العضلات التى قد تؤدى إلى الضغط على العصب الوركى، مضيفا أنه من الأفضل استخدام الحرارة بوضع منشفة على البخار، فذلك أكثر فعالية ويتم وضعها على المنطقة المصابة لمدة من 15 إلى 20 دقيقة، ولا يجب استخدام الكمادات الباردة إذا كنت تعانى من مشاكل فى الدورة الدموية.>حسب التقرير فإن الكركم علاج طبيعى فعال لعرق النسا، وذلك بسبب خصائصه المضادة للالتهابات، واحتوائه على مركب الكركمين الذى يساعد على تقليل آلام الأعصاب والالتهاب، موضحا أن الكركم لا يكون مناسبا للأشخاص الذين يتناولون أدوية مضادات التجلط أو السكر.>العلاج بالتدليك يمكن أن يخفف من آلام عرق النسا، وتساعد الجسم على الشفاء خاصة إذا كان السبب تشنج العضلات، حيث يتم تدليك المنطقة المصابة بمسحوق جوزة الطيب أو زيت السمسم، فإنه خليط يحتوى على خصائص مضادة للالتهابات، تساعد فى تخفيف ألم عرق النسا.