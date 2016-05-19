أخبار عاجلة

16 فنانًا خرجوا عن النص.. أحدهم طلب «الزواج» وآخر «دخل السجن» -
نفق وأشباح.. 5 تسريبات حول برنامج رامز جلال الجديد -
4 أخطاء فادحة يومية تؤذي صحتك التناسلية.. الأخيرة «كارثة» -
شاهد.. بعد النفخ والحقن صورة صادمة لأحمد عز لم يتعرف عليه الجمهور -
«صدقي» يضم 5 محترفين لمعسكر منتخب الشباب -
اتحاد الكرة يكشف عن حكم لقاء الأهلي والاتحاد السكندري -
مرتضى يمنع «أون سبورت» و«دي إم سي» من دخول مباراة الزمالك وإنبي -
نادر شوقي: «عدم مشاركة متعب لا تشغلني.. المهم إنه جدد» -
أسوان يخطف الفوز من الجيش في الدقائق الأخيرة -
تشكيل الزمالك.. شيكابالا يعود أساسيًا أمام إنبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تعرف على 3 وصفات طبيعية لعلاج عرق النسا

Google+ Print
تعرف على 3 وصفات طبيعية لعلاج عرق النسا تعرف على 3 وصفات طبيعية لعلاج عرق النسا
ذكر تقرير نشره الموقع الأمريكى ".top10" أن عرق النسا هو ألم ناتج عن التهاب أو ضغط على العصب الوركى، وعادة ما يؤثر على جزء واحد فقط من الجسم، والألم عادة ما يمتد من أسفل الظهر إلى الجزء الخلفى من الفخذ، وقد تكون أعراضه على شكل وخز أسفل الساق والشعور بحرقة قد تؤدى إلى صعوبة فى الوقوف أو الجلوس، وأيضا الشعور بتخدير وضعف فى أسفل الساقين المتضررين وحتى أصابع القدم.

وفى هذا الإطار يقدم التقرير بعض الوصفات المنزلية والطبيعية لعلاج عرق النسا، والتى تشمل الآتى:

1- عمل كمادات من الماء الساخن أو البارد على المنطقة المصابة:


>استخدام الكمادات الساخنة أو الباردة يساعد على تخفيف ألم والتهاب عرق النسا، وتقلل من توتر العضلات التى قد تؤدى إلى الضغط على العصب الوركى، مضيفا أنه من الأفضل استخدام الحرارة بوضع منشفة على البخار، فذلك أكثر فعالية ويتم وضعها على المنطقة المصابة لمدة من 15 إلى 20 دقيقة، ولا يجب استخدام الكمادات الباردة إذا كنت تعانى من مشاكل فى الدورة الدموية.

2- شرب الكركم مرة أو مرتين فى اليوم:


>حسب التقرير فإن الكركم علاج طبيعى فعال لعرق النسا، وذلك بسبب خصائصه المضادة للالتهابات، واحتوائه على مركب الكركمين الذى يساعد على تقليل آلام الأعصاب والالتهاب، موضحا أن الكركم لا يكون مناسبا للأشخاص الذين يتناولون أدوية مضادات التجلط أو السكر.

3- التدليك:


>العلاج بالتدليك يمكن أن يخفف من آلام عرق النسا، وتساعد الجسم على الشفاء خاصة إذا كان السبب تشنج العضلات، حيث يتم تدليك المنطقة المصابة بمسحوق جوزة الطيب أو زيت السمسم، فإنه خليط يحتوى على خصائص مضادة للالتهابات، تساعد فى تخفيف ألم عرق النسا.

موضوعات متعلقة..
>

حقن "خارج الأم الجافية" أفضل علاج لآلام العمود الفقرى والركبة
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365