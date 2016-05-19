عاجل..طائرات إنقاذ مصرية ويونانية للبحث عن طائرة "مصر للطيران" المفقودة

أرسلت السلطات المصرية واليونانية، طائرات إنقاذ للبحث عن طائرة مصر للطيران، التى أقلعت من باريس واختفت قبل دخولها الأجواء المصرية بـ 10 دقائق.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- "مصر للطيران": طفل ورضيعين على متن الطائرة MS804 المختفية.. وعدد ساعات طيران قائدها 6275 ساعة والطيار المساعد 2766 ساعة.. والشركة توفر أرقام مجانية للتواصل مع أهالى الركاب.. وتؤكد: البحث لازال جارياً
كان على متن الطائرة 59 راكبا و10 من أفراد طاقمها، وكان آخر رصد لها فوق الأجواء اليونانية.
>- "مصر للطيران": طفل ورضيعين على متن الطائرة MS804 المختفية.. وعدد ساعات طيران قائدها 6275 ساعة والطيار المساعد 2766 ساعة.. والشركة توفر أرقام مجانية للتواصل مع أهالى الركاب.. وتؤكد: البحث لازال جارياً
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