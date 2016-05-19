أخبار عاجلة

16 فنانًا خرجوا عن النص.. أحدهم طلب «الزواج» وآخر «دخل السجن» -
نفق وأشباح.. 5 تسريبات حول برنامج رامز جلال الجديد -
4 أخطاء فادحة يومية تؤذي صحتك التناسلية.. الأخيرة «كارثة» -
شاهد.. بعد النفخ والحقن صورة صادمة لأحمد عز لم يتعرف عليه الجمهور -
«صدقي» يضم 5 محترفين لمعسكر منتخب الشباب -
اتحاد الكرة يكشف عن حكم لقاء الأهلي والاتحاد السكندري -
مرتضى يمنع «أون سبورت» و«دي إم سي» من دخول مباراة الزمالك وإنبي -
نادر شوقي: «عدم مشاركة متعب لا تشغلني.. المهم إنه جدد» -
أسوان يخطف الفوز من الجيش في الدقائق الأخيرة -
تشكيل الزمالك.. شيكابالا يعود أساسيًا أمام إنبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

توافد أهالى ركاب طائرة "مصر للطيران" MS804المفقودة على مطار القاهرة

Google+ Print
توافد أهالى ركاب طائرة "مصر للطيران" MS804المفقودة على مطار القاهرة توافد أهالى ركاب طائرة "مصر للطيران" MS804المفقودة على مطار القاهرة
توافد عدد من أهالى ركاب طائرة للطيران المفقودة، اليوم الخميس، على مطار القاهرة، لمتابعة موقف الطائرة والاطمئنان على ذويهم، وذلك بعد أن اختفت الطائرة عن شاشات الرادار أثناء عودتها من باريس فى طريقها إلى مطار القاهرة.

وكان مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، قد صرح بأن رحلة الشركة رقم MS804 التى أقلعت من مطار باريس شارل ديجول إلى مطار القاهرة فى تمام الساعة 23.09 بتوقيت باريس وعلى متنها 59 راكب و 10 من أفراد الطاقم.


>- "مصر للطيران": طفل ورضيعين على متن الطائرة MS804 المختفية.. وعدد ساعات طيران قائدها 6275 ساعة والطيار المساعد 2766 ساعة.. والشركة توفر أرقام مجانية للتواصل مع أهالى الركاب.. وتؤكد: البحث لازال جارياً

- لأول مرة.. ننشر موقع اختفاء الطائرة إيرباص 320A التابعة لـ"مصر للطيران"

- عاجل..طائرات إنقاذ مصرية ويونانية للبحث عن طائرة "مصر للطيران" المفقودة

- لحظة بلحظة.. اختفاء طائرة "مصر للطيران" القادمة من باريس إلى القاهرة

- عاجل..غرفة عمليات بوزارة الطيران لمتابعة اختفاء الطائرةMS804

- عاجل..اختفاء طائرة مصر للطيران القادمة من باريس للقاهرة من شاشات الرادار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل

ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟

ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟

ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى

ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى

ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش

ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش