مصدر: المراقبة الجوية المصرية لم تتلقى أى استغاثة من الطائرة المفقودة

أكد مصدر بشركة الملاحة الجوية، أن المراقبة الجوية المصرية لم تتلقى أى إشارة استغاثة من الطائرة المصرية المفقودة، القادمة من مطار باريس، قبل اختفائها من شاشات الرادارات.

وأضاف مصدر ملاحى، لـ"اليوم السابع"، أنه من المتبع عالميًا أنه فى حالة تعرض الطائرة للخطر أو عدم سيطرة، يقوم قائدها على الفور بإرسال كود معين تستقبله كل الأجهزة الردارية، مؤكدًا أن السلطات المصرية لم تتلقى أى إشارة تشير إلى حدوث حالة طارئة على الطائرة أو استغاثة.

وكانت مصر للطيران قد أعلنت عن اختفاء طائرة رحلتها رقم 804 القادمة من مطار شارل ديجول بفرنسا فى طريقها إلى مطار القاهرة، وعلى متنها 59 راكب بالإضافة إلى 10 من أفراد الطاقم.

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