بالصور..تعرف على مواصفات طائرة إيرباص A320 المفقودة

اختفت فجر اليوم الخميس، طائرة من طراز إيرباص 320 A، حيث أقلعت الرحلة رقم MS804 من مطار شارل ديجول بباريس إلى مطار القاهرة فى تمام الساعة 23.09 بتوقيت باريس وعلى متنها 56 راكبا و10 من أفراد طاقم الطائرة.

وأعلنت مصادر مسئولة بمصر للطيران، أن الطائرة اختفت من على الرادار في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، على ارتفاع 37 ألف قدم، بعد دخولها إلى المجال الجوى المصرى .

و" Airbus A320" طائرة تجارية للمسافات القصيرة والمتوسطة من إنتاج شركة إيرباص، وهى الطائرة الوحيدة ذات الجسم الضيق فى خطوط إنتاج ايرباص، وتضم عائلة إيه320 عدة طرازات A319، A318 وA321 ، بالإضافة لطائرات ACJ المخصصة لرجال الأعمال، ويصل سعرها إلى حوالى 91 مليون و500 ألف دولار، و تمت صناعتها في 1984، وحلّقت في رحلتها التجريبية الأولى عام 1987.

تم تسليم أول طائرة فى 1988 وتعتبر عائلة إيه320 رائدة فى استخدام نظام التحكم "طيران بالسلك" للطيران التجارى وهى تقنية رقمية حديثة، وتعتبر هذه العائلة أفضل الطائرات مبيعا بمبيعات تصل لـ 5000 طائرة بخط إنتاج يصل إلى 42 طائرة شهريا.

وشرعت إيرباص إلى تطوير نوع إيه320 وأطلقت عليه اسم "إيرباص إيه 320 نيو"، حيث وصلت طلبيات هذا الطراز المحدث إلى الربع الثانى من عام 2011 إلى أكثر من 220 طائرة ،سوف يبدأ تسليمها ابتداء من 2016، وهذا تأكيد لتفضيل شركات الطيران لعائلة إيه320 أكثر من منافستها بوينج 737.

>وتمتاز الطائرة عن غيرها من الطائرات بتقنيتها العالية، مما تسهل لطاقم الطائرة قيادتها وللمهندسين صيانتها بسهولة وهى طائرة تحسن نفسها بنفسها، حيث تظهر معظم مشاكل وأعطال الطائرة فى كابينة الطائرة عن طريق شاشات الكمبيوتر الأمر الذى يسهل صيانتها.

وتملك "الإيرباص إيه 320" في العالم العربي كُل من، الخطوط الجوية السعودية، الخطوط الجوية القطرية، الخطوط الجوية الأردنية، والخطوط الجوية الليبية.

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