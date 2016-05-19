جامعة الطائف مقرًا رسميًا لشهادة كامبريدج CELTA

د. طلال المالكي

وقعت أمس جامعة الطائف ممثلة بمركز اللغة الانجليزية وكلية خدمة المجتمع بحضور مدير جامعة الطائف المكلف د. طلال بن عبدالله المالكي اتفاقية تعاون لتقديم شهادة الرخصة الدولية لتعليم اللغة CELTA بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني بقاعة الاجتماعات بالجامعة.

وأوضح رئيس مركز اللغة د. عبدالرحمن بن عوض الأسمري بأن هذه الاتفاقية تنص على اعتماد جامعة الطائف كمقر رسمي لتقديم برنامج CELTA والذي يمنح شهادة كامبريدج لتعليم اللغة.

كما ذكر بأن اعتماد الجامعة كمقر رسمي لهذا البرنامج يعد نقلة فريدة حيث أن هذا البرنامج يعد أحد أهم الرخص الدولية المهنية لمعلمي اللغة الإنجليزية على مستوى العالم.