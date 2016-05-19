أخبار عاجلة

16 فنانًا خرجوا عن النص.. أحدهم طلب «الزواج» وآخر «دخل السجن» -
نفق وأشباح.. 5 تسريبات حول برنامج رامز جلال الجديد -
4 أخطاء فادحة يومية تؤذي صحتك التناسلية.. الأخيرة «كارثة» -
شاهد.. بعد النفخ والحقن صورة صادمة لأحمد عز لم يتعرف عليه الجمهور -
«صدقي» يضم 5 محترفين لمعسكر منتخب الشباب -
اتحاد الكرة يكشف عن حكم لقاء الأهلي والاتحاد السكندري -
مرتضى يمنع «أون سبورت» و«دي إم سي» من دخول مباراة الزمالك وإنبي -
نادر شوقي: «عدم مشاركة متعب لا تشغلني.. المهم إنه جدد» -
أسوان يخطف الفوز من الجيش في الدقائق الأخيرة -
تشكيل الزمالك.. شيكابالا يعود أساسيًا أمام إنبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

جامعة الطائف مقرًا رسميًا لشهادة كامبريدج CELTA

Google+ Print
جامعة الطائف مقرًا رسميًا لشهادة كامبريدج CELTA جامعة الطائف مقرًا رسميًا لشهادة كامبريدج CELTA

د. طلال المالكي

وقعت أمس جامعة الطائف ممثلة بمركز اللغة الانجليزية وكلية خدمة المجتمع بحضور مدير جامعة الطائف المكلف د. طلال بن عبدالله المالكي اتفاقية تعاون لتقديم شهادة الرخصة الدولية لتعليم اللغة CELTA بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني بقاعة الاجتماعات بالجامعة.

وأوضح رئيس مركز اللغة د. عبدالرحمن بن عوض الأسمري بأن هذه الاتفاقية تنص على اعتماد جامعة الطائف كمقر رسمي لتقديم برنامج CELTA والذي يمنح شهادة كامبريدج لتعليم اللغة.

كما ذكر بأن اعتماد الجامعة كمقر رسمي لهذا البرنامج يعد نقلة فريدة حيث أن هذا البرنامج يعد أحد أهم الرخص الدولية المهنية لمعلمي اللغة الإنجليزية على مستوى العالم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية