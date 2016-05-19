حبس عاطل على خلفية اتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بالهرم

أمرت نيابة الهرم بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة 3 آلاف قرص مخدر، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات لترويجها على عملائه بالإضافة على بحيازة هاتف محمول لتسهيل التواصل معهم.

كانت معلومات قد وردت للرائد طارق مدحت معاون مباحث قسم شرطة الهرم تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة وتردده على منطقة الهرم للقاء عملائه من تجار التجزئة والمتعاطين.

وبإعداد كمين له تم القبض عليه وبحوزته 3 آلاف قرص مخدر وهاتف محمول ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتولت النيابة التحقيق.