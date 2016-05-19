أخبار عاجلة

16 فنانًا خرجوا عن النص.. أحدهم طلب «الزواج» وآخر «دخل السجن» -
نفق وأشباح.. 5 تسريبات حول برنامج رامز جلال الجديد -
4 أخطاء فادحة يومية تؤذي صحتك التناسلية.. الأخيرة «كارثة» -
شاهد.. بعد النفخ والحقن صورة صادمة لأحمد عز لم يتعرف عليه الجمهور -
«صدقي» يضم 5 محترفين لمعسكر منتخب الشباب -
اتحاد الكرة يكشف عن حكم لقاء الأهلي والاتحاد السكندري -
مرتضى يمنع «أون سبورت» و«دي إم سي» من دخول مباراة الزمالك وإنبي -
نادر شوقي: «عدم مشاركة متعب لا تشغلني.. المهم إنه جدد» -
أسوان يخطف الفوز من الجيش في الدقائق الأخيرة -
تشكيل الزمالك.. شيكابالا يعود أساسيًا أمام إنبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس عاطل على خلفية اتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بالهرم

Google+ Print
حبس عاطل على خلفية اتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بالهرم حبس عاطل على خلفية اتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بالهرم
أمرت نيابة الهرم بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة 3 آلاف قرص مخدر، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات لترويجها على عملائه بالإضافة على بحيازة هاتف محمول لتسهيل التواصل معهم.

كانت معلومات قد وردت للرائد طارق مدحت معاون مباحث قسم شرطة الهرم تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة وتردده على منطقة الهرم للقاء عملائه من تجار التجزئة والمتعاطين.

وبإعداد كمين له تم القبض عليه وبحوزته 3 آلاف قرص مخدر وهاتف محمول ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتولت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365