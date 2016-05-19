توريد 85 ألف طن قمح إلى الشون بسوهاج

قال المهندس مراد محمد حسين، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، إنه تم توريد 85 ألف طن من محصول القمح حتى الآن، إلى الشون والصوامع على مستوى مراكز المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن المديرية تقوم بالتنسيق مع مديرية التموين فى تذليل أى عقبات تواجه المزارعين، مشيرا إلى أن الشون تستقبل الأقماح بدون أى عقبات وخاصة بعد فتح 5 شون جديدة بالمراكز.

- "زراعة سوهاج": توريد 80 ألف طن من القمح إلى الشون والصوامع

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