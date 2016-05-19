عاجل..اختفاء طائرة مصر للطيران القادمة من باريس للقاهرة من شاشات الرادار

صرح مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، بأن رحلتها رقم MS804 التي أقلعت من مطار باريس شارل ديجول إلى مطار القاهرة في تمام الساعة 23.09 بتوقيت باريس وعلى متنها 59 راكبا و 10 من أفراد طاقم الطائرة، قد اختفت من على الرادار في ساعة مبكرة من فجر اليوم .إعلان - Ads إعلان - Ads
وسنوافيكم بالمزيد من المعلومات فور توافرها.
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