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عاجل..اختفاء طائرة مصر للطيران القادمة من باريس للقاهرة من شاشات الرادار

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عاجل..اختفاء طائرة مصر للطيران القادمة من باريس للقاهرة من شاشات الرادار عاجل..اختفاء طائرة مصر للطيران القادمة من باريس للقاهرة من شاشات الرادار
صرح مصدر مسئول بشركة للطيران، بأن رحلتها رقم MS804 التي أقلعت من مطار باريس شارل ديجول إلى مطار القاهرة في تمام الساعة 23.09 بتوقيت باريس وعلى متنها 59 راكبا و 10 من أفراد طاقم الطائرة، قد اختفت من على الرادار في ساعة مبكرة من فجر اليوم .

وسنوافيكم بالمزيد من المعلومات فور توافرها.

- اختفاء طائرة "مصر للطيران" القادمة من باريس إلى القاهرة من شاشات الرادار

- غرفة عمليات بوزارة الطيران لمتابعة اختفاء الطائرة القادمة من باريس للقاهرة

- مصدر بـ"الطيران المدنى": آخر رصد لـ"طائرة باريس" كان داخل مجال أثينا الجوى

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مصر 365

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