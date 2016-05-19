وزير الطيران يقطع زيارته للسعودية ويعود لمتابعة تطورات "الطائرة المفقودة"

أكد مصدر مسئول بوزارة الطيران المدنى، أن شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، قطع زيارته للسعودية، عائدًا إلى القاهرة، لمتابعة آخر تطورات الطائرة المصرية المفقودة، والقادمة من باريس.

وأوضح مصدر، لـ"اليوم السابع"، أن وزير الطيران المدنى، سوف يصل إلى القاهرة قادمًا من السعودية، خلال الساعات القليلة المقبلة، لإدارة غرفة عمليات الوزارة لمتابعة آخر المستجدات.

كان شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، غادر مطار القاهرة الدولى، الثلاثاء الماضى، متجها للسعودية، فى زيارة تستغرق 48 ساعة، وذلك للمشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة لهيئة الطيران المدنى بحضور وزراء الطيران والنقل العرب.

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