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مصر للطيران:الطائرة المفقودة اختفت بعد دخول المجال الجوى المصرى بـ10أميال

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مصر للطيران:الطائرة المفقودة اختفت بعد دخول المجال الجوى المصرى بـ10أميال مصر للطيران:الطائرة المفقودة اختفت بعد دخول المجال الجوى المصرى بـ10أميال
صرح مصدر مسئول بمصر للطيران، بأن طائرة للطيران رقم MS804 قد فقدت الاتصال بأجهزة الرادار فى تمام الساعة 2:45 بتوقيت القاهرة، وكانت على ارتفاع وقدره 37.000 قدم واختفت بعد دخولها المجال الجوى المصرى بـ10 أميال.

وأكد المصدر أن مصر للطيران أبلغت جميع السلطات المختصة، موضحاً أن البحث جارى حالياً عن طريق فرق الإنقاذ.

وكان مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، قد صرح بأن رحلة الشركة رقم MS804 التى أقلعت من مطار باريس شارل ديجول إلى مطار القاهرة فى تمام الساعة 23.09 بتوقيت باريس، وعلى متنها 59 راكب و10 من أفراد الطاقم.

- مصدر بـ"الطيران المدنى": آخر رصد لـ"طائرة باريس" كان داخل مجال أثينا الجوى

- غرفة عمليات بوزارة الطيران لمتابعة اختفاء طائرة من على شاشات الرادار

- اختفاء طائرة "مصر للطيران" القادمة من باريس إلى القاهرة من شاشات الرادار
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