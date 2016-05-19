طائرات إنقاذ مصرية ويونانية للبحث عن طائرة "مصر للطيران" المفقودة

أرسلت السلطات المصرية واليونانية، طائرات إنقاذ للبحث عن طائرة مصر للطيران، التى أقلعت من باريس واختفت قبل دخولها الأجواء المصرية بـ 10 دقائق.

كان على متن الطائرة 59 راكبا و10 من أفراد طاقمها، وكان آخر رصد لها فوق الأجواء اليونانية.

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