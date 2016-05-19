طائرات إنقاذ مصرية ويونانية للبحث عن طائرة "مصر للطيران" المفقودة

أرسلت السلطات المصرية واليونانية، طائرات إنقاذ للبحث عن طائرة مصر للطيران، التى أقلعت من باريس واختفت قبل دخولها الأجواء المصرية بـ 10 دقائق.إعلان - Ads إعلان - Ads
كان على متن الطائرة 59 راكبا و10 من أفراد طاقمها، وكان آخر رصد لها فوق الأجواء اليونانية.
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