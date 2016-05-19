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طائرات إنقاذ مصرية ويونانية للبحث عن طائرة "مصر للطيران" المفقودة

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طائرات إنقاذ مصرية ويونانية للبحث عن طائرة "مصر للطيران" المفقودة طائرات إنقاذ مصرية ويونانية للبحث عن طائرة "مصر للطيران" المفقودة
أرسلت السلطات المصرية واليونانية، طائرات إنقاذ للبحث عن طائرة للطيران، التى أقلعت من باريس واختفت قبل دخولها الأجواء المصرية بـ 10 دقائق.

كان على متن الطائرة 59 راكبا و10 من أفراد طاقمها، وكان آخر رصد لها فوق الأجواء اليونانية.

- مصدر بـ"الطيران المدنى": آخر رصد لـ"طائرة باريس" كان داخل مجال أثينا الجوى

- غرفة عمليات بوزارة الطيران لمتابعة اختفاء طائرة من على شاشات الرادار

- اختفاء طائرة "مصر للطيران" القادمة من باريس إلى القاهرة من شاشات الرادار

- مصر للطيران:الطائرة المفقودة اختفت قبل دخول المجال الجوى المصرى بـ10 دقائق

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مصر 365

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