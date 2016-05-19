أخبار عاجلة

16 فنانًا خرجوا عن النص.. أحدهم طلب «الزواج» وآخر «دخل السجن» -
نفق وأشباح.. 5 تسريبات حول برنامج رامز جلال الجديد -
4 أخطاء فادحة يومية تؤذي صحتك التناسلية.. الأخيرة «كارثة» -
شاهد.. بعد النفخ والحقن صورة صادمة لأحمد عز لم يتعرف عليه الجمهور -
«صدقي» يضم 5 محترفين لمعسكر منتخب الشباب -
اتحاد الكرة يكشف عن حكم لقاء الأهلي والاتحاد السكندري -
مرتضى يمنع «أون سبورت» و«دي إم سي» من دخول مباراة الزمالك وإنبي -
نادر شوقي: «عدم مشاركة متعب لا تشغلني.. المهم إنه جدد» -
أسوان يخطف الفوز من الجيش في الدقائق الأخيرة -
تشكيل الزمالك.. شيكابالا يعود أساسيًا أمام إنبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الطيران يقطع زيارته للسعودية لمتابعة تطورات "الطائرة المفقودة"

Google+ Print
وزير الطيران يقطع زيارته للسعودية لمتابعة تطورات "الطائرة المفقودة" وزير الطيران يقطع زيارته للسعودية لمتابعة تطورات "الطائرة المفقودة"
أكد مصدر مسئول بوزارة الطيران المدنى، أن شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، قطع زيارته للسعودية، عائدًا إلى القاهرة، لمتابعة آخر تطورات الطائرة المصرية المفقودة، والقادمة من باريس.

وأوضح مصدر، لـ"اليوم السابع"، أن وزير الطيران المدنى، سوف يصل إلى القاهرة قادمًا من ، خلال الساعات القليلة المقبلة، لإدارة غرفة عمليات الوزارة لمتابعة آخر المستجدات.

كان شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، غادر مطار القاهرة الدولى، الثلاثاء الماضى، متجها للسعودية، فى زيارة تستغرق 48 ساعة، وذلك للمشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة لهيئة الطيران المدنى بحضور وزراء الطيران والنقل العرب.

- مصدر بـ"الطيران المدنى": آخر رصد لـ"طائرة باريس" كان داخل مجال أثينا الجوى

- غرفة عمليات بوزارة الطيران لمتابعة اختفاء طائرة من على شاشات الرادار

- اختفاء طائرة "مصر للطيران" القادمة من باريس إلى القاهرة من شاشات الرادار

- مصر للطيران:الطائرة المفقودة اختفت قبل دخول المجال الجوى المصرى بـ10 دقائق

- طائرات مصرية ويونانية للبحث عن طائرة "مصر للطيران" المفقودة

- اختفاء طائرة "مصر للطيران" القادمة من باريس إلى القاهرة ..الرحلة على متنها 59 راكبا و10 من طاقمها..آخر رصد لها على الرادار بعد دخولها المجال الجوى المصرى بـ10 أميال..وطائرات مصرية ويونانية تخرج للبحث
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل

ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟

ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟

ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى

ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى

ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش

ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش