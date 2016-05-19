السبت.. لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان تبحث حذف مادة ازدراء الأديان

أكد المستشار بهاء أبو شقة ، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، أن اللجنة ستنعقد اجتماعا، السبت المقبل، للنظر فى مشروع القانون المحال إليها، والمتعلق بحذف فقرة ازدراء الأديان من المادة "98 " بقانون العقوبات .

و أضاف رئيس لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب فى تصريح لـ"اليوم السابع " أن اللجنة ستضع خطة مناقشة تلك المادة لاستيعاب كافة الآراء ،كما أن اللجنة ستدرس أيضا التشريع الخاص بإلغاء لجان فض المنازعات.

بالصور.. وكيل مجلس النواب بعد لقاء "مميش": سنعمل على إنجاز تشريعات تخدم قناة السويس

>