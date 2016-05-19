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رئيس جائزة الشيخ ابن صالح تثني على جهود «الرياض» الصحفية

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تلقى رئيس التحرير المكلف الأستاذ سليمان العصيمي خطاب شكر وتقدير من رئيس جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي الأستاذة جواهر بنت محمد بن صالح اثنت فيه على الجهد الصحفي المواكب لهذه الجائزة ونشر جميع أخبارها وتغطيتها للحفل الختامي..

كما شكرت الزميل المحرر يحيى زيلع على متابعته لأخبار الجائزة.. جاء الخطاب بالنص التالي:

سعادة الأخ الأستاذ سليمان بن تركي العصيمي -سلمه الله

رئيس تحرير جريدة «الرياض»

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

بوافر من الشكر والتقدير لدعمكم الإعلامي المتواصل «لجائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع في التربية الخاصة» ونشر جميع أخبار الجائزة وتغطية الحفل الختامي وإصداركم الملحق السنوي الخاص بالجائزة للدورة الثانية عشرة، كما نود ان نشكر الأستاذ الصحفي يحيى زيلع على جهوده في إخراج صفحات الملحق للجائزة لهذه الدورة والأستاذ محمد رياض مشرف قسم الجرافيك على حسن وتنوع تصاميمه لملحق الجائزة.

والله يحفظكم ويرعاكم،،،

رئيس عام الجائزة

جواهر بنت محمد بن صالح بن سلطان

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