غرفة عمليات بوزارة الطيران لمتابعة اختفاء الطائرة القادمة من باريس للقاهرة

شهدت وزارة الطيران المدنى، فجر اليوم الخميس، حالة من الترقب عقب وصول معلومات عن اختفاء طائرة تابعة لشركة مصر للطيران، قادمة من باريس إلى مطار القاهرة، من على شاشات الرادار.

وشكلت وزارة الطيران المدنى، غرفة عمليات مكونة من جميع قيادات الوزارة لمتابعة موقف الطائرة أولًا بأول.

وكان مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، قد صرح بأن رحلة الشركة رقم MS804 التى أقلعت من مطار باريس شارل ديجول إلى مطار القاهرة فى تمام الساعة 23.09 بتوقيت باريس وعلى متنها 59 راكب و10 أفراد يمثلون طاقمها.

اختفاء طائرة "مصر للطيران" القادمة من باريس إلى القاهرة من شاشات الرادار

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