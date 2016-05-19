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مصدر بـ"الطيران المدنى": آخر رصد لـ"طائرة باريس" كان داخل مجال أثينا الجوى

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مصدر بـ"الطيران المدنى": آخر رصد لـ"طائرة باريس" كان داخل مجال أثينا الجوى مصدر بـ"الطيران المدنى": آخر رصد لـ"طائرة باريس" كان داخل مجال أثينا الجوى
أكد مصدر بوزارة الطيران المدنى، أن الطائرة المصرية القادمة من مطار باريس، فى طريقها إلى مطار القاهرة، اختفت من على شاشات الرادار وفقدوا الاتصال بها قبل دخولها المجال الجوى المصرى.

وأوضح مصدر، أن الطائرة اختفت منذ قرابة 40 دقيقة، وأخر رصد لها كانت داخل المجال الجوى لأثينا.

كان مصدر مسئول بشركة للطيران، قد صرح بأن رحلة الشركة رقم MS804، التى أقلعت من مطار باريس شارل ديجول إلى مطار القاهرة فى تمام الساعة 23.09 بتوقيت باريس وعلى متنها 59 راكبا و 10 من أفراد طاقمها، قد اختفت من على الرادار فى ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس.


>- غرفة عمليات بوزارة الطيران لمتابعة اختفاء طائرة من على شاشات الرادار

- اختفاء طائرة "مصر للطيران" القادمة من باريس إلى القاهرة من شاشات الرادار

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مصر 365

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