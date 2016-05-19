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إحالة بولندية للمحاكمة لحيازتها أدوات لتعذيب الراغبين فى "الجنس السادى"

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إحالة بولندية للمحاكمة لحيازتها أدوات لتعذيب الراغبين فى "الجنس السادى" إحالة بولندية للمحاكمة لحيازتها أدوات لتعذيب الراغبين فى "الجنس السادى"
أحال محمد كمال السماحى، وكيل أول نيابة مدينة نصر، سيدة بولندية، للمحاكمة العاجلة، بتهمة ممارسة الدعارة والأعمال المنافية للآداب

وكشفت تحقيقات أيمن اليمانى وكيل أول نيابة مدينة نصر أن المتهمة من أشهر ممارسات الجنس السادى فى الشرق الأوسط، حيث استأجرت شقة بمدينة نصر لمقابلة راغبى الجنس السادى عن طريق عرض نفسها عبر الانترنت.

وانتقل رجال مباحث الآداب لمكان شقة المتهمة بعد استئذان نيابة مدينة نصر برئاسة المستشار محمد حتة، وبمداهمة الشقة عثر بداخلها على أدوات تعذيب عبارة عن" طوق وجرباج وجنازير" كانت المتهمة تستخدمها مع راغبى الجنس السادى، و5000 دولار و35 ألف جنيه.

واعترفت المتهمة بارتكابها للواقعة، وأنها استقطبت عدد من راغبى الجنس السادى وعذبتهم أثناء ممارسة الرذيلة معهم.


>- بيدفع علشان يتذل.. ضبط أدوات تعذيب بشقة بولندية تستخدمها مع راغبى الجنس السادى

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مصر 365

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