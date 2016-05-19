شركة "سيمنز" تعلن اليوم تشغيل المرحلة الأولى من محطة كهرباء "بنى سويف"

تعقد شركة سيمنز الألمانية، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا، اليوم الخميس، بمحطة توليد كهرباء بنى سويف الجديدة بقدرة 4800 ميجا وات، للإعلان عن تشغيل المرحلة الأولى من المحطة، وهى عبارة عن 2 توربينة بقدرة 800 ميجا وات، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.

وكانت شركة سيمنز الألمانية، أعلنت أن محطة كهرباء بنى سويف ستصبح أكبر محطة كهرباء فى العالم تعمل بتكنولوجيا الدورة المركبة بطراز h-class، وتعتمد على الغاز الطبيعى فى تشغيلها، بقدرة تبلغ 4800 ميجاوات وينفذها "كونسورتيوم سيمنز" الألمانية، و"السويدى إلكتريك" بقيمة تصل إلى 2 مليار يورو.

وتتكون محطة بنى سويف التى ستصبح أكبر محطة بالعالم، من 4 وحدات توليد، وتتكون كل وحدة من 2 توربينة غازية قدرة كل منها 400 ميجاوات، وتوربينة بخارية قدرة 400 ميجاوات، و2 غلاية لاستعادة الطاقة المفقودة .

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