أخبار عاجلة

16 فنانًا خرجوا عن النص.. أحدهم طلب «الزواج» وآخر «دخل السجن» -
نفق وأشباح.. 5 تسريبات حول برنامج رامز جلال الجديد -
4 أخطاء فادحة يومية تؤذي صحتك التناسلية.. الأخيرة «كارثة» -
شاهد.. بعد النفخ والحقن صورة صادمة لأحمد عز لم يتعرف عليه الجمهور -
«صدقي» يضم 5 محترفين لمعسكر منتخب الشباب -
اتحاد الكرة يكشف عن حكم لقاء الأهلي والاتحاد السكندري -
مرتضى يمنع «أون سبورت» و«دي إم سي» من دخول مباراة الزمالك وإنبي -
نادر شوقي: «عدم مشاركة متعب لا تشغلني.. المهم إنه جدد» -
أسوان يخطف الفوز من الجيش في الدقائق الأخيرة -
تشكيل الزمالك.. شيكابالا يعود أساسيًا أمام إنبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

٢٥ يوليو.. أولى جلسات دعوى حل المجلس القومى لحقوق الإنسان

Google+ Print
٢٥ يوليو.. أولى جلسات دعوى حل المجلس القومى لحقوق الإنسان ٢٥ يوليو.. أولى جلسات دعوى حل المجلس القومى لحقوق الإنسان
حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة ٢٥ يوليو المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى، والتى تطالب بحل المجلس القومى لحقوق الإنسان.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٨٩٢٥ لسنة ٧٠ قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن الرئيس السابق عدلى منصور أصدر قرارا بقانون فى أغسطس ٢٠١٣ بشأن إعادة تشكيل المجلس للقومى لحقوق الإنسان.

وأضافت الدعوى أن القرار نص على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان،وان القرار حدد مدة بقاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولما كان ذلك وتمت الانتخابات البرلمانية وتوافرت الأسباب القانونية لحل المجلس، حيث أصبح تشكيله منعدم الأثر وهو ما سيؤدى إلى بطلان جميع القرارات الصادرة من المجلس .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365