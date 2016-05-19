«محلي بيشة» يشيد بنجاح العملية الأمنية والقضاء على الإرهابيين

ترأس محافظ بيشة رئيس المجلس المحلي محمد بن سعيد بن سبرة، جلسة المجلس المحلي بقاعة الاجتماعات بالمحافظة.

واستهل المحافظ الجلسة مرحباً بجميع أعضاء المجلس ثم تحدث عن "رؤية المملكة 2030" التي أقرها مجلس الوزراء، والتي تضمنت خططاً ‎واسعة من بينها برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية والتي رسمت خارطة الطريق واستشرفت مستقبل أجيال هذا الوطن وتصور المرحلة المستقبلية للمملكة ‎

وأشاد المجلس بجهود الجهات الأمنية ممثلة في وزارة الداخلية، بنجاح عملية القبض على عناصر من الفئة الضالة التي تمت في المحافظة مؤخراً، مثمناً تلك الجهود التي تستحق الشكر والتقدير لجميع رجال الأمن الذين شاركوا وساهموا في نجاحها داعياً الله أن يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره.

‎ثم ناقش المجلس ما تم اتخاذه بشأن جهود الجهات الخدمية أثناء هطول الأمطار وجريان السيول وأبرز الاحتياجات في مجال درء أخطار السيول، وأوصى بتكوين فريق عمل من بعض مديري الإدارات الحكومية وبمشاركة أعضاء المجلس من الأهالي لرصد تلك الاحتياجات والمعوقات ومن ثم إيجاد الحلول المناسبة لها، ثم قدمت بلدية بيشة عرضاً مرئياً لقنوات تصريف السيول بالمحافظة التي سوف تبدأ بتنفيذها قريباً.