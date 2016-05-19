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"أوقاف سوهاج": اعتماد 8 مساجد للملتقيات الفكرية خلال شهر رمضان

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"أوقاف سوهاج": اعتماد 8 مساجد للملتقيات الفكرية خلال شهر رمضان "أوقاف سوهاج": اعتماد 8 مساجد للملتقيات الفكرية خلال شهر رمضان
قال الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، إنه تم اعتماد المساجد التى سيكون فيها الملتقيات الفكرية فى محافظة سوهاج خلال شهر رمضان المبارك وعددها 8 مساجد.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المساجد هى مسجد الشهيد عبد المنعم رياض ومسجد على بن على بطما ومسجد الخلوتية بطهطا ومسجد الكبير بالمراغة ومسجد سيدى كمال الدين بأخميم ومسجد المحطة بجرجا ومسجد الشهيد بأولاد يحيى الحاجر - دار السلام ومسجد عمار بن ياسر بالبلينا.

وأضاف الشيخ عبد الرحمن اللاوى مدير المساجد بأوقاف سوهاج أن الملتقى الفكرى فى هذه المساجد سيكون يوميا عقب صلاة التراويح، لتوعية الناس بصحيح الدين والتحذير من الأفكار التى تقلق المجتمع، مشيرا إلى أنه سيحاضر فى هذه الملتقيات الفكرية نخبة من علماء الأوقاف بسوهاج يتحدثون فيها عن أهم القضايا الفكرية المطروحة على الساحة من خلال رؤية معتدلة وسطية.

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