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"محلب" يغادر القاهرة لحضور حفل تنصيب رئيس غينيا الاستوائية

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"محلب" يغادر القاهرة لحضور حفل تنصيب رئيس غينيا الاستوائية "محلب" يغادر القاهرة لحضور حفل تنصيب رئيس غينيا الاستوائية
غادر مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، المهندس إبراهيم محلب،مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، على متن طائرة الخطوط الإثيوبية المتجهة إلى أديس أبابا ومنها إلى دولة غينيا الاستوائية، فى زيارة تستغرق يومين.

وقال "محلب" فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، قبل مغادرته المطار، إنه سوف يحضر حفل تنصيب الرئيس فى دولة غينيا الاستوائية "تيودورو أوبيانج نجويما" يوم الجمعة، وتقديم التهنئة له ممثلا عن الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى.

جدير بالذكر، أن رئيس غينيا الاستوائية، تيودورو أوبيانغ، استطاع التغلب فى الانتخابات الرئاسية التى أجريت الأحد الماضة على منافسيه، ما يضمن له فترة ولاية جديدة مدتها سبع سنوات.

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مصر 365

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