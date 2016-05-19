القبض على مندوب شرطة بحوزته نصف كيلو هيروين بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على مندوب شرطة بحوزته نصف كيلو هيروين، داخل شقته وبحوزته المضبوطات ومبلغ مالى من حصيلة ترويجه المواد المخدرة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كانت معلومات قد وردت للرائد هيثم خلف معاون مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد اتجار " طلعت.ا" مندوب شرطة بالإدارة العامة لشرطة السياحة بالمواد المخدرة، وبالحصول علي إذن النيابة العامة تم مداهمة شقته بالمنيب والقبض عليه وعثر بحوزته علي نصف كيلو هيروين ومبلغ مالى.

واعترف المتهم، أمام المقدم هاني عكاشة رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بحيازته للمواد المخدرة لترويجها علي عملائه والمبلغ المالى من حصيلة اتجاره بالمضبوطات، حرر العقيد طارق حمزة، مفتش مباحث غرب الجيزة، محضرا بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتولت النيابة التحقيق.

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