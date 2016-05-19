صلاح عيسى: أزمة الصحفيين و"الداخلية" تحتاج تدخل أطراف سياسية غير البرلمان

أكد الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن الأزمة بين نقابة الصحفيين، ووزارة الداخلية فى حاجة لتدخل أطراف سياسية أخرى غير مجلس النواب لاتخاذ مواقف أكثر مرونة لحل الأزمة.

وأضاف "عيسى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"،: " الوضع الآن أقل توترا مما كان عليه فى بداية الأزمة، ويجب على الأطراف المختلفة فى الحكومة أن تبذل جهدا أكبر للتوصل إلى درجة أوسع من التوافق، بعد أن قدمت النقابة المرونة المطلوبة منها"، متابعا: "كل خطوة تتخذها النقابة تقابل بصمت ينطوى على نوع من التعالى".

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