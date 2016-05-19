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مشروع تركيب "العدادات الكودية" للعشوائيات مهدد بالتوقف.. تعرف على الأسباب

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مشروع تركيب "العدادات الكودية" للعشوائيات مهدد بالتوقف.. تعرف على الأسباب مشروع تركيب "العدادات الكودية" للعشوائيات مهدد بالتوقف.. تعرف على الأسباب
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة المصرية، أن مشروع توصيل العدادات الكودية للمناطق العشوائية المخالفة مهدد بالتوقف، وفسخ التعاقد مع الاستشارى المسئول عن المشروع للمرة الثانية.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"،أنه من المتوقع أن يتوقف المشروع بسبب عدم وجود أنظمة شحن للعداد متعددة، موضحاً أن وزارة الكهرباء لم تضع فى خطتها توفير طرق شحن متعددة للمستهلك قبل إطلاق المشروع.

وأِشار المصدر إلى أن الوزارة تحملت غرامة مالية كبيرة تم سدادها لاستشارى مشروع العدادات الكودية بعد إلغاء التعاقد معه منذ عدة أشهر ،مشيراً إلى أن هناك تخوفات من تكرار نفس الأزمة حتى لا تتكبد الوزارة خسائر فسخ التعاقد.

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