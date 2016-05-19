لجنة الصناعة بالبرلمان تطالب الحكومة بإنشاء صندوق "تمويل المصانع المتعثرة"

طالب النائب محمد سعد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ، المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بسرعة إصدار قراره بشأن إنشاء صندوق تمويل المصانع المتعثرة.

وأوضح "بدراوى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن مركز تحديث الصناعة سيكون المسئول عن الصندوق، لافتا إلى أن الصندوق سيكون شركة مساهمة برأس مال 150 مليون جنيه لدعم المصانع المتوقفة والمتعثرة.

وأضاف"بدراوى" أنه من المقرر أن يساهم فى رأس مال الصندوق 4 جهات، وهى مركز تحديث الصناعة بـ30 مليون جنيه، وبنك الاستثمار القومى بـ30 مليون جنيه، و70 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر"، و20 مليون من شركة أيادى للاستثمار.

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